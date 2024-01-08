“الأسعار عليت” تعرف على أسعار باقات الإنترنت المحمول الجديدة 2024

أسعار باقات الإنترنت المنزلي جميع الشبكات يناير 2024 بعد الزيادات الجديدة هي الأكثر بحثًا وتساؤلًا من قبل المواطن المصري وذلك بعدما تم قامت شركة we إعلانها بشكل رسمي عن زيادة اسعار باقات النت المنزلى الأمر الذي جعل الشركات الأخرى الموجودة في جمهورية مصر العربية تدرس قرار زيادة الأسعار الخاصة بها، لذا بخصوص أسعار باقات الإنترنت المنزلي جميع الشبكات يناير 2024 بعد الزيادات الجديدة قامت شركة we بايضاح الأسعار الخاصة بها على موقعها لأنها الأكثر استخدامًا في مصر من حيث الإنترنت المنزلي.

أسعار الإنترنت الأرضي we

قائمة الأسعار هذه تم اعتمادها من قبل شركة we على موقعها الرسمي، وتتمثل فى الآتى:

باقة 140 جيجا بعد الزيادة صارت 160 جنيه مصري بدلًا من 120 جنيه.

باقة 200 جيجا بايت بعد الزيادة وصل سعرها إلى 225 جنيه بدلًا من 170 جنيه.

باقة 250 جيجا بايت سعرها بعد الزيادة وصل إلى 280 جنيه بدلًا من 210 جنيه.

باقة 400 جيجا بايت سعرها وصل إلى 440 بدلا من 340 جنيه.

باقة 1 تيرا بايت وصل سعرها بعد الزيادة إلى 1050 جنيه بدلًا من 800 جنيه.

ارتفاع أسعار الباقات و الإنترنت المحمول

جميع شركات الاتصال المفعلة في جمهورية مصر العربية والتي تتمثل في الشركة المصرية للإتصالات we / فودافون/ أورانج/ شركة إتصالات، أن من صباح يوم الجمعة الذي يوافق 5 يناير سوف ترتفع سعر باقات المحمول سواء كانت مكالمات ورسائل فقط أو انترنت فقط أو الاثنين معًا.

ختاماً فلم يقتصر الأمر على التساؤل بخصوص أسعار باقات الإنترنت المنزلي جميع الشبكات يناير 2024 بعد الزيادات الجديدة فقد أعلنت شركات الإتصال أن الكروت العادية وكروت فكة قد أتت إليها زيادة قدرها 10% والقرار مفعل من بداية عام 2024.