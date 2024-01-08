تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية بخصوص موعد امتحانات نصف العام 2024

موعد امتحانات نصف العام بالعراق الأكثر تداولًا على محركات البحث العراقية لأن الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وكذلك أولياء الأمور يرغبون في معرفة كل ما يتعلق بموعد الامتحانات، لذا قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإيضاح كل ما يتعلق بموعد امتحانات نصف العام بالعراق بشكل رسمي من خلال موقعها منعًا لانتشار أى أخبار وتصاريح غير حقيقية.

تصريحات وزارة التربية والتعليم العراقية بخصوص موعد امتحانات نصف العام

من خلال موقعها الرسمي قامت وزارة التربية والتعليم التابعة إلى حكومة العراق بالإفصاح عن كل ما يتعلق بامتحانات النصف الأول من العام الدراسى، وجاءت هذه التصريحات كالآتي:

يخوض طلاب المدارس الفنية الإمتحانات الخاصة بهم أبتداءًا ًا من يوم الثلاثاء 9/ 1/ 2024 وتنتهي الإمتحانات بانتهاء دوام يوم الأربعاء 7/ 2.

في حين أن المدارس العادية بمختلف مراحلها التعليمية تبدأ الامتحانات من يوم الأحد 14 يناير.

تعليمات وزارة التربية والتعليم العراقية

قامت الوزارة بنشر مجموعة من التعليمات والارشادات سواء للطلاب أو للمدرسين داخل لجنة الإمتحان، وتمثلت تلك التعليمات في الآتي:

لجنة امتحان كل مادة تبدأ فى تمام الساعة التاسعة.

يجب على كل طالب أن يتواجد في مقعده الخاص داخل لجنته قبل قدوم الساعة 9 بخمس دقائق.

يمنع أخذ أى شي يتعلق بالمادة داخل اللجنة لكي يتجنب أن يقع للمسألة والحرمان من الإمتحان.

أكدت الوزارة على المسئولين عن وضع إمتحانات كل مادة الحرص على الالتزام بالمنهج وعدم وضع أى سؤال من الخارج.

ختاماً بعد أن تم تحديد موعد امتحانات نصف العام بالعراق حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية أن أثناء كل امتحان مادة يجب أن يتواجد مدرس المادة في اللجنة لبضع من الوقت وذلك لكي يجيب على أى إستفسار يطرح من قبل الطلاب.