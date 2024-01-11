باعلى عائد.. شهادة البنك الأهلي بعائد 27%+ شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024
شهادة البنك الأهلي بعائد 27% ارتفعت معدلات البحث عنها بالفترة الأخيرة؛ حيث أن البنك الأهلي يوفر عدد كبير من الشهادات من بينها الأجنبية والمحلية كذلك بعوائد ومدد مختلفة، ويستطيع العملاء أن يختاروا الشهادة المناسبة للأهداف والاحتياجات الخاصة بهم في الاستثمار والادخار؛ حيث تعد شهادات البنوك من الخيارات التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص من أجل حفظ أموالهم بها بالبنك، ولذا سنعرفك في هذا المقال على تفاصيل هذه الشهادة بالإضافة إلى تعريفك ببعض الشهادات الأخرى التي يقدمها البنك الأهلي إلى عملائه.
شهادة البنك الأهلي بعائد 27%
سيتم طرح شهادة البنك الأهلي بعائد 27% وهي شهادة دولارية بإسم “الأهلي فورًا”، وتستمر مدة هذه الشهادة حتى ثلاثة أعوام ولها عائد سنوي يقدر بنسبة ٩٪ يصرف بالجنيه المصري مقدمًا من خلال الحساب الخاص بها على مدار الفترة الخاصة بالشهادة بنسبة وقدرها ٢٧٪ من القيمة الإجمالية للشهادة، وغير مسموح باستخدام هذه الشهادة كضمان من أجل الاقتراض، وتسترد الشهادة بتاريخ الاستحقاق بعملة الدولار نفسها.
شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024
هناك أنواع شهادات عديدة يتيحها البنك الأهلي إلى العملاء، وذلك سواء بالدولار أو بالعملة المحلية، وفيما يلي سنعرض لكم كل التفاصيل وهي:
- الشهادة البلاتينية: وتتميز هذه الشهادة بمدة استثمارية حتى ثلاثة أعوام وعائد ثابت يقدر ب ١٩٪ يتم صرفه شهريًا.
- الشهادة البلاتينية متغيرة العائد: تتميز تلك الشهادة بمدة استثمارية حتى ثلاثة أعوام وعائد يتغير بشكل ربع سنوي بناءً على قيمة الإيداع في البنك المركزي مع زيادة بنسبة ٠.٢٥٪.
- الشهادة البلاتينية متدرجة العائد: تتميز هذه الشهادة بمدة استثمارية وقدرها ثلاثة أعوام وعائد متدرج؛ فيكون بنسبة ٢٢٪ خلال العام الأول، وبنسبة وقدرها ١٨٪ خلال العام الثاني، ونسبة وقدرها ١٦٪ خلال العام الثالث.
- الشهادة الخماسية: وتتميز هذه الشهادة بمدة استثمارية وقدرها خمسة أعوام وعائد بنسبة وقدرها ١٢.٢٥٪.
- شهادة أمان المصريين: تتميز هذه الشهادة بمدة استثمارية وقدرها ثلاثة أعوام وعائد بنسبة وقدرها ١٣٪.
- الأهلي بلس: وتتميز هذه الشهادة بمدة استثمارية وقدرها ثلاثة أعوام وعائد بنسبة وقدرها ٧٪ يتم صرفها ربع سنويًا بالعملة نفسها.
- الأهلي فورًا: تتميز هذه الشهادة بمدة استثمارية وقدرها ثلاثة أعوام وعائد بنسبة وقدرها ٩٪ بشكل سنوي، ويتم الصرف بالمعادل بالجنيه بنسبة وقدرها ٢٧٪.