باعلى عائد.. شهادة البنك الأهلي بعائد 27%+ شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024

شهادة البنك الأهلي بعائد 27% ارتفعت معدلات البحث عنها بالفترة الأخيرة؛ حيث أن البنك الأهلي يوفر عدد كبير من الشهادات من بينها الأجنبية والمحلية كذلك بعوائد ومدد مختلفة، ويستطيع العملاء أن يختاروا الشهادة المناسبة للأهداف والاحتياجات الخاصة بهم في الاستثمار والادخار؛ حيث تعد شهادات البنوك من الخيارات التي يلجأ إليها العديد من الأشخاص من أجل حفظ أموالهم بها بالبنك، ولذا سنعرفك في هذا المقال على تفاصيل هذه الشهادة بالإضافة إلى تعريفك ببعض الشهادات الأخرى التي يقدمها البنك الأهلي إلى عملائه.

شهادة البنك الأهلي بعائد 27%

سيتم طرح شهادة البنك الأهلي بعائد 27% وهي شهادة دولارية بإسم “الأهلي فورًا”، وتستمر مدة هذه الشهادة حتى ثلاثة أعوام ولها عائد سنوي يقدر بنسبة ٩٪ يصرف بالجنيه المصري مقدمًا من خلال الحساب الخاص بها على مدار الفترة الخاصة بالشهادة بنسبة وقدرها ٢٧٪ من القيمة الإجمالية للشهادة، وغير مسموح باستخدام هذه الشهادة كضمان من أجل الاقتراض، وتسترد الشهادة بتاريخ الاستحقاق بعملة الدولار نفسها.

شهادات البنك الأهلي الجديدة 2024

هناك أنواع شهادات عديدة يتيحها البنك الأهلي إلى العملاء، وذلك سواء بالدولار أو بالعملة المحلية، وفيما يلي سنعرض لكم كل التفاصيل وهي: