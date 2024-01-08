“كأس أمم أفريقيا” القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 على الأقمار الصناعية

القنوات الناقلة لـ كأس أمم إفريقيا 2024 من أكثر العناوين التي يتم البحث عنها خاصة أن البطولة سوف تقام في شهر يناير، والكثير من مشجعي رياضة كرة القدم وخاصة الشعب المصري يبحث عن تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2024، خاصة لكون الجمهور المصري يتطلع إلى حصول المنتخب المصري على البطولة لكونه آخر مرة فاز بها في 2010 بقيادة الكابتن حسن شحاته ومنذ ذلك الوقت ولم يفز بها مرة ثانية.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية الخاص لعام 2024 سوف تبدا أولى المباريات من 13 يناير 2024 والمباراة النهارية سوف تكون فى 11 فبراير 2024، هذه النسخة من كأس الأمم الأفريقية سوف تقام في ساحل العاج، والجدير بالذكر أنه تم تبكير موعد البطولة من شهر يونيو ويوليو إلى شهر يناير وفبراير وذلك تجنبًا لحدوث تعارض مع التزامات المنتخبات الأفريقية وخاصة اللاعبين المحترفين في أندية الأوروبية، الجدير بالذكر أن البطولة سوف يتم بثها فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها ودول شمال إفريقيا من قبل مجموعة من القنوات بعض منها يحتاج إلى دفع رسوم أشتراك والبعض الآخر مجانى دون تشفير.

تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

سوف تنقل البطولة مجموعة من القنوات والتي يمكن تثبيتها من خلال تثبيت القناة بالتردد الخاص بها، وتتمثل ترددات القنوات كالآتي:

تردد قناة beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعى: عرب سات.

التردد: 11623.

معدل ترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

التشفير: يجب دفع رسوم أشتراك.

تردد القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعى: النايل سات.

التردد: 11680.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل ترميز: 27500.

التشفير: قناة مجانية.

الجدير ربالذكر أن تثبيت أي قناة من القنوات الناقلة لـ كأس أمم إفريقيا 2024 لا يتطلب فني متخصص بل يمكن القيام بهذه الخطوة من قبل أى شخص بالغ كل ما يتطلبه الأمر إدخال بيانات التردد وباقي المعلومات بشكل صحيح وسوف يتم العثور على القناة على الفور.