“احجز الآن” خطوات حجز موعد جواز سفر سوري 2024 والمستندات والأوراق المطلوبة

بوابة حجز موعد جواز سفر سوري 2024 من أكثر العناوين التي تتصدر محركات البحث خاصة بعدما تم توفير ميزة القدرة على حجز موعد بشكل إلكتروني من خلال أي هاتف ذكي وكل ذلك من أجل التسهيل على المواطن السوري وحفظ و وقته وجهده، لذا من خلال بوابة حجز موعد جواز سفر سوري 2024 يمكن حجز موعد بسهولة وخلال خطوات محدودة مقارنة بالطرق التقليدية الأخرى إلى تستدعي الذهاب الفعلي إلى عدة أماكن.

خطوات حجز موعد جواز سفر سوري 2024

بعد توفير خدمة حجز الموعد بشكل إلكتروني صارت هذه العملية أكثر سهولة بعد، وتتمثل خطوات تنفيذها فى الآتى:

الولوج إلى موقع السفارة السورية الإلكتروني.

من الصفحة الرئيسية اختيار أيقونة أحجز موعد الآن.

ظهور رمز مائي للتحقق أمام المستخدم

يتم كتابته مرة ثانية في المكان المخصص.

ظهور خانات فارغة يتم كتابة المطلوب فى الأماكن المخصصة.

الخطوة التالية حجز الموعد الذي يتناسب مع المستخدم.

الخكوة الأخيرة رفع المستندات التي يطلبها الموقع والقيام بالنقر على خيار التقدم بطلب.

شروط ومستندات تجديد جواز السفر السوري

إذا كان المواطن السوي يتواجد خارح سوريا هناك شروك ومستندات يحب أن يقوم بتوفيرها لكي يقوم بعملية التجديد بشكل صحيح، وتتمثل كل ذلك فى الآتى:

توفير المستندات الخاصة بالمواطن السوري التي تتعلق بجهة عمله.

نسخة من وثيقة التجنيد.

صورة شخصية ويجب أن تكون حديثة.

صورة من بطاقة الهوية ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

نسخة من جواز السفر المنتهي.

الجدير بالذكر أنه بعد استخدام بوابة حجز موعد جواز سفر سوري 2024 يجب على المتقدم ب التجديد ان يقوم بتسديد قمية تجديد جواز السفر والتي تضل إلى 300 دولار ولخواز السفر المستعجل تضل إلى 800 دولار.