“هانت وهتقبضوا” موعد صرف راتب الموظفين لشهر يناير 2024

موعد صرف مرتبات الموظفين قامت وزارة المالية التابعة إلى حكومة المصرية بإيضاح الموعد الخاص لشهر يناير من حيث صرف رواتب الشهر وكذلك المتأخرات، وذلك مراعاة منها لبداية العلم الجديد وكذلك للعيد الميلاد الحديد، لذا تم تحديد موعد صرف مرتبات الموظفين واعلانه بشمل رسمي على نوقع الوزراة.

موعد صرف راتب الموظفين لشهر يناير

حددت وزراة المالية المصرية أنه سوف يتم صرف قيمة راتب شهر يناير لجميع العاملين والموظفين على مستوي جمهورية مصر العربية لمدة 5 أيام، وبخصوص المتأخرات فانه سوف يتم صرفها لمدة 3 أيام، حيث سوف يتم صرف قمية المتأخرات من يوم الخميس الموافق 4 يناير، وكذلك يومي 8 و 9 من نفس الشهر، في حين أن الراتب الأساسي للشهر 21/ 22/ 23/ 24 وأجازة لمدة 3 أيام ومن ثم معاودة الصرف فى يوم 28 من شهر يناير، وأكدت الوزارة أن مواعيد صرف الشهود القادمة سوف تقوم بالإعلان عنها من خلال موقعها الرسمي، فيما يتعلق بموعد صرف الرواتب الأساسية وكذلك صرف المتأخرات.

جهود وزارة المالية لتخفيف التزاحم

أكدت وزارة المالية المصرية انه ليس هناك داعى للتزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى التى تتواجد بشكل متفرق فى أنحاء الجمهورية، لأنه تم تخصيص أكثر من يوم يمكن به صرف الرواتب، وأكدت الوزارة أن الرواتب سوف تنزل فى حسابات المسستفدين فى تمام السلعة العاشرة صباح يوم الصرف.

الجدير بالذكر أن سبب الاهتمام بمعرفة موعد صرف مرتبات الموظفين أن هناك زيادة فى قيمة رواتب العاملين خاصة لموظفين القطاع الحكومي ويعتبر هذا من أهم أسباب الاهتمام بمعرفة أيام الصرف.