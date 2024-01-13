“وزارة الإ&سكان الاجتماعي” تُعلن خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان للإعلان الـ 18 لعام 2024

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي التابعة إلى وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية المصرية قاموا بتوفير خدمة القدرة على الاستعلام عن حالة الطلب بشكل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد على المواطن المصري، ولم تكتفي وزارة الإسكان بذلك بل قامت بتخصيص أكثر من طريقة يمكن من خلال الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن شقق الاسكان

وفرت وزارة الإسكان طريقة إلكترونية يتم من خلالها الاستعلام عن حالة طلب حجز شقة فى الإسكان الاجتماعى بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطن، وتتمثل الخطوات في الآتي:

الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الإسكان المصرية.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار أيقونة شقق الإسكان.

إدخال رقم المشروع الذي يراد به حجز الوحدة في المكان المخصص.

إدخال بيانات صاحب الطلب فى الأماكن المخصصة.

النقر على أيقونة الاستعلام.

سوف يظهر أمام المستخدم حالة الطلب من قبول أو رفض.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعى

تم تحديد معايير على أساس توفرها يتم قبول الطلب وفي حالة عدم التوافر يتم رفض الطلب، وتتمثل تلك المعايير في الآتي:

صاحب الطلب يكون مصري الجنسية والنشأة.

العمر لا يقل عن 21 علم وقت التقدم بطلب.

عدم الاستفادة من قبل من برنامج شقق الإسكان.

الدخل الشهري لصاحب الطلب لا يقل عن 8000 ألف جنيه.

التقدم بطلب حجز الوحدة يتم فى المحافظة التي ينتمي إليها صاحب الطلب.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان قمت بتحديد أكثر من رقم يتم من خلاله الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي وجميعها متاحة طوال اليوم ماعدا يوم الجمعة.