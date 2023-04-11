قبل العيد.. موعد صرف زيادة الحد الادني للاجور لجميع المواظفين – الحق شوف حسابك

يعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور موضوعًا هامًا يتم مناقشته في العديد من البلدان حول العالم، حيث يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين الذين يتقاضون أجورًا منخفضة ومن بين الأمور الرئيسية التي يثيرها هذا الموضوع، هو موعد صرف زيادة الحد الادني للاجور، والذي يعد من أهم الأسئلة التي يطرحها العاملون وأرباب العمل على حد سواء.

أهم معلومات حول زيادة المعاشات

تم الإعلان عن زيادة في معاشات المتقاعدين في جمهورية مصر العربية، حيث تم تحديد زيادة قدرها 15% على المعاشات التي سيتم صرفها في بداية شهر أبريل 2023، وستشمل جميع المتقاعدين بما في ذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة كما سيتم تطبيق زيادة بنسبة 25% على الأسر الأكثر احتياجاً ضمن برنامج تكافل وكرامة.

بالإضافة إلى ذلك، تم رفع معدل الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، حيث يصل الحد الأقصى للإعفاء الضريبي إلى 30,000 جنيه سنوياً بدلاً من 14,000 جنيه، وتم تعديل الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة وفقًا لقانون الخدمة الاجتماعية.

زيادة الأجور في مصر

سيتم زيادة الرواتب للعاملين في الأجهزة الإدارية للدولة وفقًا للدرجات الوظيفية والمؤهلات التعليمية، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة لهؤلاء الموظفين.

فمن المقرر أن يصل راتب الحاصل على درجة الدكتوراه إلى 7000 جنيه شهريًا، فيما سيتم تحديد راتب الحاصل على درجة الماجستير في 6000 جنيه شهريًا.

وسيتلقى العاملون في الأجهزة الإدارية للدولة والموظفين من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها راتبًا شهريًا بقيمة 5000 جنيه،

بينما سيتم صرف راتب 3500 جنيه شهريًا لموظفي الدرجة السادسة.

ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة على الرواتب في شهر أبريل 2023، وفقًا للمواعيد الشهرية المحددة للصرف.

موعد صرف المرتبات في أبريل

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تقديم موعد صرف زيادة الحد الادني للاجور شهر أبريل 2023 لتكون قبل عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد بتاريخ 13 أبريل الجاري جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بضرورة سرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، التي حصلت على موافقة مجلس النواب مؤخرًا، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد والحرص على تقديم الدعم للمواطنين.

وفي ختام تكون قد تعرفت على أبرز النقاط حول موعد صرف زيادة الحد الادني للاجور وكذلك للمعاشات.

تابع ايضا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

تابع ايضاً..الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

تابع ايضا.. طرق تقليل فاتورة الكهرباء.

تابع ايضا.. رابط الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2023.