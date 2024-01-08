“شوف اسمك” خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من أكثر الأمور التى يتم البحث فى محركات البحث العراقية خاصة لمن وزراة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة إلى حكومة المملكة السعودية تبذل كل جهودها من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين، لذا يمكن معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطن العراقى.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لمعرفة اسماء المقبولين فى الوجبة الأخيرة الخاصة بالرعاية الاجتماعية العراقية يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية، والتي تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الخاص بمنصة مظلتى.

ظهور رمز مائي للتحقق من كون الذي يستخدم الموقع انسان ليس روبرت.

يعاد كتابته مرة ثانية فى المكان المخصص.

النقر على الأيقونة الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات التى يطلبها الموقع في المكان الحقول المخصصة.

يراعى عدم ترك أي خانة فارغة.

الضغط على كلمة تحميل.خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الانتظار بضع من الوقت وسوف يتم الكشوفات فى صورة pdf.

سوف يتم تحميل الأسماء بأكملها على هاتف المستخدم ويمكن البحث عن الاسم الذي يريده من خلال كتابة الاسم رباعي.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

وزراة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة إلى حكومة العراق قامت بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يرغب في الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، وتتمثل تلك الشروط فى الآتى:

صاحب الطلب يكون عراقي الأصل.

العمر لا يقل عن 16 سنة ولا يتخطى حاجز 55 سنة.

عدم امتلاك أي سجلات تجارية.

الإقامة داخل العراق.

فيما يتعلق بإعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة أكدت وزارة العمل والشؤون أنه سوف يتم اعتماد الأسماء ورفعها على منصة مظلتي التي يمكن استخدامها في عملية الاستعلام.