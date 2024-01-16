الحلقة كاملة بجودة HD فور نزولها.. تردد قناة الفجر مسلسل قيامة عثمان ح 144+ نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

تردد قناة الفجر مسلسل قيامة عثمان ح 144 هو ما يهتم ويبحث عنه العديد من المواطنين؛ حيث تعد هذه القناة واحدة من القنوات الفضائية المشهورة جدًا في نقل العديد من المسلسلات الهندية والتركية مترجمة إلى العربية، وتعرض أيضًا العديد من الأفلام المدبلجة والمترجمة، وهي تقدم للمشاهدين أفضل جودة، ولذا فإن البحث يكثر عنها لمشاهدة المسلسل المشهور قيامة عثمان من خلالها بجودة عالية، وهو ما سنعرفك عليه بالسطور القادمة من هذا المقال.

تردد قناة الفجر مسلسل قيامة عثمان ح 144

تردد قناة الفجر مسلسل قيامة عثمان ح 144، يبحث العديدين عن تردد قناة الفجر مسلسل قيامة عثمان ح 144 لتنزيل القناة على جهازهم ومتابعة المسلسل من خلالها؛ حيث تعرضه هذه القناة مترجمًا للعربية، ويتمثل التردد الخاص بها فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٢٠٣٤.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر عبر عرب سات

ويمكنك أيضًا مشاهدة المسلسل على القناة عبر عرب سات، ويتمثل تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: ١١٠٣٤.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: ٥٠٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

موعد عرض الحلقة 143 من مسلسل قيامة عثمان

لقد تم عرض الحلقة رقم 143 من المسلسل على قناة الفجر في يوم الخميس الماضي بتاريخ ٤ يناير، وكان ذلك بتمام الساعة التاسعة حسب توقيت مصر والساعة العاشرة حسب توقيت المملكة، وسوف يتم عرض الحلقة 144 من المسلسل يوم الخميس القادم بمشيئة الله بعد عرضها على قناة atv التركية مساء الأربعاء.

نبذة عن قناة الفجر الجزائرية

تعد قناة الفجر واحدة من أنجح وأشهر القنوات العربية، ويزيد البحث عن التردد الخاص بها بصورة كبيرة حاليًا بعد إعلانها عن عرض الحلقات الخاصة بالموسم الخامس للمسلسل التركي قيامة عثمان؛ حيث عرضت القناة قبل ذلك الأربعة مواسم السابقة للمسلسل والذي يعد واحدًا من المسلسلات التركية الدرامية الناجحة جدًا حاليًا، فقد استطاع فرض نفسه واستطاع أن يكون المركز الأول، وتقوم هذه القناة بنقل أحداث المسلسل مترجمة إلى العربية وبأعلى جودة بث.