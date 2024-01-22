كشوفات pdf كاملة الوجبة الأخيرة.. منصة مظلتي كشوفات الرعاية الاجتماعية+ الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

منصة مظلتي كشوفات الرعاية الاجتماعية من أهم الموضوعات التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الآونة الأخيرة من قبل المواطنين، حيث أنه يعتبر من أكثر المبادرات التي تقدم بواسطة الحكومة العراقية وهي تعمل على مساعدة الأسر المحتاجة وتعمل على تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية التي تحدث بالبلاد، ويلزم توافر مجموعة من الشروط للحصول على الرعاية الاجتماعية في منصة مظلتي.

منصة مظلتي كشوفات الرعاية الاجتماعية

متوفر لكل المواطنين بدولة العراق الاستعلام بكل بساطة عن أسماء المشمولين الخاصة بالرعاية الوجبة الاخيرة من خلال منصة مظلتي، كل ما عليك اتباع مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في الآتي:

أولا عليك الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي.

بعد ذلك تقوم بالدخول إلى الموقع مباشرة بعدها قم بالضغط على زر برنامج الرعاية الاجتماعية.

عليك تحديد رقم الوجبة للرعاية التي قام المستعلم التسجيل بها.

سيظهر أمامك كل الكشوفات الخاصة بالوجبة التي حددتها.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم وأدخل الاسم الرباعي له.

ستظهر لك كل البيانات الخاصة بالمستعلم.

الشروط المطلوبة للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية

يوجد مجموعة من الشروط التي من اللازم توافرها في من يريد الحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية وهذه الشروط تتلخص في بعض النقاط التالية: