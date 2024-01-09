اجواء شديدة البرودة.. حالة الطقس هذا الأسبوع في مصر+ تحذيرات من الطقس في الليل

حالة الطقس هذا الأسبوع في مصر من أكثر المواضيع التي تشغل محركات البحث في هذا الأسبوع، حيث قامت الأرصاد الجوية بالإعلان عن حالة الطقس ليوم الأحد وهو 7 من شهر يناير، فإن بعض البلاد بها درجة الحرارة مرتفعة بأغلب المحافظات، وذلك نتيجة إلى امتداد المرتفع الجوي الذي يضرب البلاد، وتم التحذير من طقس اليوم في الليل، فتابعوا معنا لتعرفوا على باقي التفاصيل.

حالة الطقس هذا الأسبوع في مصر

حالة الطقس هذا الأسبوع في مصر، الأرصاد الجوية أعلنت في بيان رسمي بأن كل البلاد تشهد طقس بالنهار دافىء في كل المناطق منطقة القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء يكون مائل للحرارة، وفي منطقة شمال سيناء يكون شديد البرودة في الليل على باقي الأنحاء، كما تم التوضيح بأن تشهد البلاد ارتفاع في درجة الحرارة وذلك بقيم طفيفة بأغلب المحافظات الموجودة في الجمهورية، ودرجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستكون 23 درجة.

تحذيرات من الطقس في الليل

خبراء الطقس قاموا بتوضيح بأن البلاد تشهد أجواء شديدة البرودة في الليل، حيث أن عند غياب أشعة الشمس، ستلاحظون انخفاض درجات الحرارة ويكون محسوس، والأرصاد الجوية إشارة إلى أن الفرق بالقيم في درجات الحرارة الصغرى والعظمى والتي تتخطى 10 درجات، كما إشارة إلى عدم الانخداع بدفء في الصباح وتغيير الملابس، وأعلنت الأرصاد الجوية بأن من فترة 7 يناير إلى 12 يناير سيكون شبورة مائية وتكون كثيفة، من الساعة 4 إلى الساعة 9 صباحا في بعض الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة.