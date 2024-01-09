بعد ارتفاع الجنوني.. اعرف سعر الذهب اليوم رسميا+ سعر المعدن النفيس في سوق الصاغة المصري

سعر الذهب اليوم رسميا من أهم الأمور التي ازداد البحث عنها مؤخرا بسبب الارتفاع الجنوبي بسعر المعدن الأصفر في الأسواق المصرية، حيث يستمر الذهب في القفز عاليا ولا أحد يستطيع توقع موعد الهبوط أو موعد الاستقرار، ومازال المواطن المصري يرى أن الذهب هو الملاذ الآمن لحفظ الأموال مع الاحتفاظ بقيمتها، وسوف نتعرف معكم اليوم عن سعر الذهب في مصر.

سعر الذهب اليوم رسميا

سعر الذهب اليوم رسميا، يوجد في السوق المصري أنواع مختلفة من الذهب والتي تتفاوت في الأعيرة وهي تحدد وفقا لنسبة الذهب إلى المعادن الأخرى المستخدمة في عمليات التشكيل، والجدير بالذكر انها متفاوتة أيضا في السعر وقد استمر الذهب في الصعود اليوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، حيث تحدث الكثير من خبراء الاستثمار والاقتصاد عن إقبال تاريخي على شراء المشغولات الذهبية والسبائك وجنيهات الذهب خلال السنوات الأخيرة التي شهدت أزمة اقتصادية.

سعر المعدن النفيس في سوق الصاغة المصري

نعرض في السطور التالية سعر جميع أعيرة الذهب بدون ذكر سعر مصنعية أو دمغة، والتي تختلف من عيار إلى آخر ومن تاجر إلى آخر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل جنيه 3.770 مصري.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3.300 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل جنيه 2.829 مصري.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل جنيه 2.200 مصري.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

يقبل الكثير من الناس على شراء الجنيه الذهب حيث لا يدفع المشتري مصنعية، كما أن يوجد كاش باك يسترد أثناء البيع مرة اخرى، ويوجد في السوق عملات ذهبية جنيه ونصف وربع والجدير بالذكر أن الجنيه يصنع من الذهب عيار 21 بوزن ثمانية جرامات، وسجل سعره اليوم 26240 جنيه.