«استعلم الآن».. موعد زيادة المعاشات القادمة+ الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2024

موعد زيادة المعاشات القادمة التي أعلن عنها من قبل التأمينات الاجتماعية، حيث أن في الآونة الأخيرة قبل بدء عام 2024 كثرت التساؤلات من أصحاب المعاشات عن الزيادة التي اعتمدتها الحكومة المصرية للمواطنين الذين يحصلون على معاش من التأمينات، وكانت هذه الزيادة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى رفع سعر العديد من المنتجات الحياتية.

موعد زيادة المعاشات القادمة

موعد زيادة المعاشات القادمة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المعاشات في مصر سوف تزيد من أجل مساندة المواطنين بعد الغلاء في أسعار المنتجات نظرًا للأحداث العالمية، وتكون تفاصيل المعاش كما يلي:

يصرف المعاش لعدد 11 مليون مواطن مصري.

المعاش يصرف لمدة 6 أيام متتالية ما لم يصادف أي يوم منهم إجازة رسمية فقد يتأخر الصرف يوم أو يتقدم يوم.

الزيادة ستكون بمعدل 15% ومن المقرر صرفها في يناير وأيضًا هناك زيادة من المتوقع صرفها في يونيو أو يوليو 2024.

كما تم الإعلان عن دراسة لقرار يخص زيادة قادمة لأصحاب المعاشات يتم صرفها وتكون منحة من الحكومة لدعم المواطنين.

هناك زيادة قدرها 600 جنيهًا تمنح لبعض الفئات التي تحددها هيئة التأمينات.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات 2024

حددت الحكومة المصرية الفئات المستفيدة من المعاشات بالإضافة إلى موعد زيادة المعاشات القادمة وتكون الفئات المستحقة كما يلي:

الأشخاص الذين لديهم عائد شهري راتب من التضامن الاجتماعي.

المتقاعدين.

أبناء الشهداء.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأرملة.

المطلقة.

أماكن صرف زيادة المعاشات 2024

هناك العديد من الأماكن التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل صرف المعاش، وتكون أماكن الصرف كما يلي: