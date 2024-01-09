وزارة التربية توضح حذوفات الثالث متوسط// حذوفات منهج الرياضيات الثالث متوسط

حذوفات الثالث متوسط بعد إقرار وزارة التعليم العراقية بتقليص المناهج حتى يكون الطالب قادر على التكيف مع المواد الدراسية ويكون الكم في كل مادة مناسبة مع العام الدراسي، حيث أن المناهج من قبل كانت ممتلئة ويجد الطلاب صعوبة في فهم هذا الكم الهائل من المعلومات خلال عام دراسي واحد بالإضافة إلى أن الحذف مفيد لأنه يساعد في استيعاب الطلاب للمناهج.

حذوفات الثالث متوسط

أقرت وزارة التعليم حذف أجزاء من منهج الأحياء للصف الثالث المتوسط، وذلك لمساعدة الطلاب على الاستيعاب الجيد للمنهج الدراسي وتكون حذوفات مادة الأحياء كما يلي:

يجب معرفة أن عدد فصول منهج الأحياء هي 14 فصل.

قامت مسؤولي المناهج بحذف الفصل الأول من المنهج كاملًا.

كما تم حذف كامل الفصل الثاني عشر من المنهج.

حذف الفصل الثالث عشر من المنهج والحذف يكون للفصل كاملًا.

أما الفصل الرابع عشر فتم حذفه كاملًا أيضًا.

لذلك فإن الطالب سوف يدرس من الفصل الثاني حتى الفصل الحادي عشر فقط.

أما بالنسبة لمنهج اللغة الإنجليزية لم يتم حذف أي جزء منه.

حذوفات منهج الرياضيات الثالث متوسط

أوضحت وزارة التربية العراقية الأجزاء التي قامت الوزارة بحذفها من منهج الرياضيات للثالث المتوسط، وتكون هذه الأجزاء كما يلي: