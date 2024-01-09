بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي+ الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

هل نزلت أسماء تكافل وكرامة الجديدة من الموضوعات التي زاد البحث عنها بشكل كبير بالآونة الأخيرة من قبل المواطنين المصريين، حيث أن قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالإعلان عن ميعاد صرف المعاشات الخاصة بـ تكافل وكرامة وهو يوم الإثنين الموافق 15 من شهر يناير 2024، وتم التأكيد بأن سيتم زيادة الأسر المستفيدة من هذا الدعم النقدي وتصل إلى حوالي 5,2 مليون أسرة وذلك من إجمالي عدد المواطنين 22 مليون مواطن مصري.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي، يمكنك الآن معرفة معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع مجموعة خطوات وهذه الخطوات تتلخص في الآتي:

أولا تقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى.

بعد ذلك تقوم بالضغط على زر الاستعلام عن نتيجتك.

قم بكتابة الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقم.

وأخيرا قم بالضغط على زر الاستعلام.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام سواء كانت النتيجة متجمدة أو سارية أو متوقفة.

الشروط المطلوبة للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مجموعة من الشروط وهذه الشروط تتلخص في بعض النقاط التالية: