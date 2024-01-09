افرحوا وزقططو.. جدول المعاشات الجديدة+ زيادة رواتب المعاشات 2024

جدول المعاشات الجديدة الذي أعلنت عنه هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث أن هناك زيادة في مبالغ المعاشات للمواطنين بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن الزيادة سوف تصرف بدء من شهر يناير 2024 ل 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات وذلك اعتمادًا على قانون رفع الحد الأدنى للأجور في الدولة لمساندة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية.

جدول المعاشات الجديدة

جدول المعاشات الجديدة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أن بدء من يناير 2024 سوف يزيد مبلغ المعاش للمواطنين، وتكون هذه الزيادة كما يلي:

يزيد المبلغ الذي يحصل عليه كل فرد بحوالي 15% من قيمة المعاش.

هذه الزيادة تعتمد على قانون التأمينات لعام 2019 لرقم 148.

يكون الحد الأدنى لأي مبلغ معاش هو 2000 جنيهًا ولا يقل عن ذلك.

أما الحد الأعلى لمبلغ المعاش يكون 12600 جنيهًا ولا يزيد عن ذلك، ألا عند وجود زيادة سنوية تبعًا لقانون الزيادات لكلًا من الرواتب والمعاشات.

كما أن هناك خطة قيد الدراسة بأن يحصل كل شخص متقاعد أو صاحب معاش على مبلغ قدره 80% من راتبه قبل التقاعد.

زيادة رواتب المعاشات 2024

حرصت الحكومة المصرية على تقديم دعم للمواطنين عن طريق زيادة مبلغ المعاش الذي يحصل عليه المواطن، وتكون الزيادة في مبلغ المعاش في جدول المعاشات الجديدة كما يلي: