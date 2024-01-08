فرحي أولادك.. تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على النايل سات 

يبحث الكثير من الأمهات والآباء عن قناة تنة ورنة للأطفال، والتي تتميز بتقديم المحتوى المناسب والملائم لسن الأطفال الصغير، حيث تحرص على تقديم البرامج الترفيهية التي تسلي الطفل وتقدم له المتعة، كما أنها تقدم مجموعة كبيرة من البرامج بشكل يومي، لذلك نرشح لكم هذه القناة من خلال مقالنا لتشغيلها لأطفالكم بكل أمان، وإليكم التردد الخاص بها في السطور التالية.

تردد قناة تنة ورنة الجديد 2024 على النايل سات

هناك العديد من الأقمار الصناعية التي يمكن استقبال القناة من خلالها، وتختلف الترددات الخاصة بكل قمر صناعي للحصول على القناة، وإليكم أبرز الأقمار الصناعية والتردد الخاص بها لقناة طيور بيبي فيما يلي:

تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد 11853.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

الجوده hd.

تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 11595.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

البرامج التي تعرض على قناة تنة ورنة

تقدم هذه العملية مجموعة كبيرة من البرامج والأفلام الكارتونية التي يفضلها الأطفال، والتي من بينها ما يلي:

مسلسل الأبطال الخارقون.

مسلسل تنه ورنه.

مسلسل ديزي براعم.

مسلسل القط الاسود.

مسلسل سبونج بوب.

خطوات تنزيل تردد قناة على اجهزة الاستقبال

يمكنكم استقبال هذه القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: