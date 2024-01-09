استقبل حالا.. تردد قناة آبل دراما// مجموعة قنوات آبل APPLE TV

تردد قناة آبل دراما أحد أهم الترددات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات، حيث يفضل الكثير من المشاهدين متابعة قناة آبل دراما، التي تنقل أهم المسلسلات المصرية والعربية، وقناة آبل دراما أحد قنوات مجموعة آبل الفضائية التي تم تأسيسها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تردد قناة آبل دراما

تبث قناة آبل دراما المسلسلات الحديثة والقديمة والتي يفضلها ملايين المتابعين في مصر والوطن العربي، وأكثر ما جعل قناة آبل دراما مميزا هو سرعة عرض المسلسلات، حيث يمكن لأي مشاهد الاستمتاع بأي مسلسل خلال ثلاث أيام فقط، وتهتم القناة ببث الأعمال الدرامية التي حققت نجاح كبير مع الجماهير حازت على نسب مشاهدة مرتفعة وفيما يلي نتعرف على تردد قناة آبل دراما على النايل سات 2024:

التردد 12563.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4 / 5

كما ان معدل الترميز رأسي V.

تردد آخر لقناة آبل دراما على النايل سات:

التردد 12562.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅘.

الاستقطاب أفقي.

مجموعة قنوات آبل APPLE TV

تضم مجموعة قنوات آبل عدة محطات فضائية متخصصة في الكثير من المجالات التي تلبي رغبات المشاهد في عدة اتجاهات، سواء مسلسلات درامية أو أفلام سينمائية أو كوميديا وحكايات وآبل أفلام آبل روايات وغيرها والآن نعرض لكم ترددات مجموعة قنوات آبل الجديد:

تردد قناة آبل يوم:

التردد 11179

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة آبل كوميدي:

التردد 11177

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة آبل سينما: