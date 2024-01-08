لو عايز تعرف فوائد حساب في بنك الأهلي كام؟ بنقدملك معلومات عن أفضل حساب توفير وأعلى شهادة بعائد 27%

فوائد حساب في بنك الأهلي كام؟ سؤال مهم يطرحه جميع الأشخاص الذين يفضلون حفظ أموالهم في البنك الأهلي المصري، والاستفادة لكل ما يقدمه البنك من فوائد والجدير بالذكر أن الفائدة تختلف حسب المبلغ المالي المدخر في البنك، كما أنها تختلف حسب نوع الحساب الموضوع فيه ومدة إيداع الأموال، هذا بالإضافة إلى طريقة سحب الفوائد سواء كانت شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو كل عام.

فوائد حساب في بنك الأهلي كام؟

في البداية يجب أن نتعرف على الأشخاص الذي يحق لهم فتح حساب في البنك، حيث يستطيع المواطن المصري والشخص الأجنبي فتح حساب، كما يمكن فتح حساب باسم القصر بشروط أن يكون تحت الولاية أو الوصاية من واصي شرعي، وقد وضع البنك حد أدنى لفتح حساب وهو 3 آلاف جنيه.

شهادات البنك الأهلي الجديدة بأعلى عائد

انتشر الحديث في الأيام السابقة عن الشهادات الجديدة التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر، والتي تقدم أعلى عائد في تاريخ البنوك المصرية، وتأتي قيمة الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه ويمكن مضاعفاتها، ومدة الشهادات المعلن عنها عام واحد أما عن نسبة الفائدة فهي كما يلي:

يحصل صاحب الشهادة على فائدة نسبتها 27% من إجمالي قيمة الشهادة عند صرف الفوائد مرة واحدة في نهاية مدة الشهادة.

يحصل صاحب الشهادة على نسبة فائدة 23.5% من قيمة الشهادة عندما يريد سحب الفوائد شهريا.

موعد فتح شهادات البنك الأهلي الجديدة

أعلن البنك سابقا عن موعد فتح الشهادات والذي يختلف حسب طبيعة العملاء والطريقة المفضلة لديهم.