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شوف وصل كام.. سعر السكر الأسبوع ده+ أسعار السلع التموينية 2024
سعر السكر الأسبوع ده كما أعلنت عنه وزارة التموين من أجل تحديد الأسعار التي من المفترض أن يبيع بها التجار، حيث أن بعض التجار يستغلون الارتفاع الذي حدث في أسعار المنتجات ويقومون بالبيع بالأسعار التي يرغبون بها، وبعد أن قام عدد كبير من المواطنين بتقديم شكاوى إلى شعبة الغرفة التجارية قررت وزارة التموين توضيح الأسعار التي يجب أن يبيع بها التجار.
سعر السكر الأسبوع ده
سعر السكر الأسبوع ده، حددت وزارة التموين سعر العديد من المواد الغذائية مثل الزيت والسكر، حيث تسأل المواطنين عن السعر الرسمي للسكر ويكون السعر في المتاجر كما يلي:
- سعر كيس السكر وزن كيلو يكون 12.60 جنيهًا وذلك للاشخاص الحاملين بطاقات التموين في البلاد والذين بلغ عددهم 64 مليون مواطن.
- هناك سعر إضافي يباع في الجمعيات الاستهلاكية ويكون سعر 27.5 جنيهًا.
- أما السعر في المتاجر يختلف حسب الشركة المنتجة للسكر ويكون بين 50 إلى 55 جنيهًا.
- وصل سعر السكر البودرة إلى 65 جنيهًا أو 70 جنيهًا.
- أسعار السلع التموينية 2024
أعلنت وزارة التموين السعر الرسمي للمنتجات الموجودة في منافذ التموين بالإضافة إلى سعر السكر الأسبوع ده ويكون السعر المحدد للمنتجات كالتالي:
- يكون سعر الزيت في التموين للعبوة 800 مللي 30 جنيهًا.
- أما سعر سكر التموين المعبأ كيلو 12.60 جنيهًا.
- سعر الأرز المصري الكيس الكيلو 32 جنيهًا.
- وصل سعر الدقيق الكليو سواء بكيس بلاستيك أو كيس ورقي إلى 18 جنيهًا.
- سعر العدس وزن 500 جرام يكون 21 جنيهًا.
- يكون سعر المكرونة التي وزنها 800 جرام 13 جنيهًا، أما التي وزنها 400 جرام يكون 6.5 جنيهًا.
- يكون سعر 125 جرام من اللبن الجاف حوالي 25.5 جنيهًا.
- سعر 125 غرام من الجبنة البيضاء يكون 4.5 جنيهًا، 125 غرام من جبنة تتراباك يكون 7 جنيهًا.