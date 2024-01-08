شوف وصل كام.. سعر السكر الأسبوع ده+ أسعار السلع التموينية 2024

سعر السكر الأسبوع ده كما أعلنت عنه وزارة التموين من أجل تحديد الأسعار التي من المفترض أن يبيع بها التجار، حيث أن بعض التجار يستغلون الارتفاع الذي حدث في أسعار المنتجات ويقومون بالبيع بالأسعار التي يرغبون بها، وبعد أن قام عدد كبير من المواطنين بتقديم شكاوى إلى شعبة الغرفة التجارية قررت وزارة التموين توضيح الأسعار التي يجب أن يبيع بها التجار.

سعر السكر الأسبوع ده

سعر السكر الأسبوع ده، حددت وزارة التموين سعر العديد من المواد الغذائية مثل الزيت والسكر، حيث تسأل المواطنين عن السعر الرسمي للسكر ويكون السعر في المتاجر كما يلي:

سعر كيس السكر وزن كيلو يكون 12.60 جنيهًا وذلك للاشخاص الحاملين بطاقات التموين في البلاد والذين بلغ عددهم 64 مليون مواطن.

هناك سعر إضافي يباع في الجمعيات الاستهلاكية ويكون سعر 27.5 جنيهًا.

أما السعر في المتاجر يختلف حسب الشركة المنتجة للسكر ويكون بين 50 إلى 55 جنيهًا.

وصل سعر السكر البودرة إلى 65 جنيهًا أو 70 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية 2024

أعلنت وزارة التموين السعر الرسمي للمنتجات الموجودة في منافذ التموين بالإضافة إلى سعر السكر الأسبوع ده ويكون السعر المحدد للمنتجات كالتالي: