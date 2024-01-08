شوف الحلقة الجديدة.. موعد مسلسل نساء لا يقهرن الحلقة الجديدة زي ألوان+ تردد قناة زي ألوان لمشاهدة مسلسل نساء لا يقهرن

موعد مسلسل نساء لا يقهرن الحلقة الجديدة زي ألوان، أهم المواعيد التي يبحث عنها متابعي قناة زي ألوان الفضائية، حيث يعد مسلسل نساء لا يقهرن أهم المسلسلات الهندية الذي يعرض على الفضائية ” زي ألوان 2024″ وفينا يلي نتعرف على موعد عرض حلقات المسلسل على شاشة زي ألوان.

موعد مسلسل نساء لا يقهرن الحلقة الجديدة زي ألوان

مسلسل نساء لا يقهرن أحد المسلسلات التي تضم أحداث درامية متلاحقة مثيرة، تجذب المشاهد الكريم لها وتجعله دائما ينتظر الموعد اليومي للحلقات، حيث يعرض المسلسل ستة حلقات في الأسبوع من يوم السبت حتى يوم الخميس في الموعد التالي:

الساعة التاسعة بتوقيت تونس والجزائر.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية.

تردد قناة زي ألوان لمشاهدة مسلسل نساء لا يقهرن

لكي تستمتع بما يتناوله مسلسل نساء لا يقهرن عليك تحميل القناة على الترددات التالية:

تردد قناة زي ألوان على النايل سات 2024:

التردد: 11277

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة زي ألوان على عرب سات 2024:

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معلومات عن مسلسل نساء لا يقهرن

يتكون مسلسل نساء لا يقهرن من 266 حلقة تبث باللغة الهندية، مدة الحلقة الواحدة 22 دقيقة، حيث قد بدأ عرض المسلسل على قناة زي ألوان في شهر سبتمبر 2022 ولكن بعد دبلجته للغة العربية تكون مدة الحلقة 40 دقيقة وقد ضم المسلسل أفصل نجوم الفن في الهند.