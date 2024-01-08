استقبل تردد قناة mbc بوليود الجديد 2024 MBC Bollywood TV

هناك عدد كبير من محبين الأفلام الهندية، ويبحثون بشكل كبير عن قناة تعرض لهم المسلسلات بجودة عالية، لذلك نرشح لكم قناة إم بي سي بوليوود الشهيرة، حيث تعتبر القناة المثالية في عرض ذلك المحتوى، كما أنها تلبي احتياجات المشاهدين من مسلسلات وبرامج وأفلام، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم تردد هذه القناة وكيفية تنزيلها.

تردد قناة إم بي سي بوليوود

هناك العديد من الأقمار الصناعية التي يمكن استقبال القناة من خلالها، وتختلف الترددات الخاصة بكل قمر صناعي للحصول على القناة، وإليكم أبرز الأقمار الصناعية والتردد الخاص بها لقناة إم بي سي بوليوود فيما يلي:

تردد إم بي سي بوليوود النايل سات 2024

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅚

تردد إم بي سي بوليوود عرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

كيفية تثبيت قناة إم بي سي بوليود على الرسيفر

يمكنكم استقبال هذه القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: