استقبل تردد قناة mbc بوليود الجديد 2024 MBC Bollywood TV
تردد قناة mbc بوليود الجديد 2024 MBC Bollywood TV
هناك عدد كبير من محبين الأفلام الهندية، ويبحثون بشكل كبير عن قناة تعرض لهم المسلسلات بجودة عالية، لذلك نرشح لكم قناة إم بي سي بوليوود الشهيرة، حيث تعتبر القناة المثالية في عرض ذلك المحتوى، كما أنها تلبي احتياجات المشاهدين من مسلسلات وبرامج وأفلام، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم تردد هذه القناة وكيفية تنزيلها.
تردد قناة إم بي سي بوليوود
هناك العديد من الأقمار الصناعية التي يمكن استقبال القناة من خلالها، وتختلف الترددات الخاصة بكل قمر صناعي للحصول على القناة، وإليكم أبرز الأقمار الصناعية والتردد الخاص بها لقناة إم بي سي بوليوود فيما يلي:
تردد إم بي سي بوليوود النايل سات 2024
القمر الصناعي: النايل سات
تردد القناة: 11470
الاستقطاب: عمودي
معدل ترميز: 27500
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تردد إم بي سي بوليوود عرب سات 2024
القمر الصناعي: عرب سات.
تردد القناة: 11270.
الاستقطاب: عمودي V.
معدل ترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: ⅚.
كيفية تثبيت قناة إم بي سي بوليود على الرسيفر
يمكنكم استقبال هذه القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:
- استخدم الريموت الكنترول الخاص بالرسيفر.
- من ثم توجه إلى قائمة الإعدادات.
- اختر أيقونة التثبيت اليدوي.
- من ثم قم بكتابة بيانات القناة من تردد وقمر صناعي وتردد واستقطاب ومعدل الترميز بشكل صحيح.
- بعد ذلك اضغط على زر بدء لتبدأ عملية البحث عن القناة.
- انتظر حتى يكتمل شريط البحث وانقر على حفظ البيانات لتظهر القناة على جهازك.