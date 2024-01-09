مليون مبروك.. رابط أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع 2024 بصفة جندي كشف PDF عبر الموقع الرسمي “mod.mil.iq”

يرغب الكثير من المتقدمين في تطوع وزارة الدفاع العراقية معرفة أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع، وأعلنت وزارة الدفاع بدولة العراق منذ عدة اسابيع عن فتح باب التعيين بصفة جندي حيث قام عدد كبير من العراقيين في كافة محافظات دولة العراق بالتقديم فيها لهذا يترقب هؤلاء المواطنين أن تقوم وزارة الدفاع العراقية الإعلان عن أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية بالإضافة إلى شروط القبول بوزارة الدفاع العراقي.

رابط أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع

أتاحت وزارة الدفاع العراقية لمواطني دولة العراق امكانية الاستعلام عن أسماء المتطوعين في وزارة الدفاع بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن أولاً على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع العراقية .

. ينقر المواطن بعد ذلك على إعلان نتائج المقبولين في القوات الخاصة بصفة جندي .

سوف تظهر للمواطن روابط خاصة بجميع محافظات دولة العراق.

ينقر المواطن على الرابط الخاص بالمحافظة التابع لها.

يقوم المواطن تنزيل الملف.

سوف تظهر للمواطن صفحة pdf يستطيع المواطن من خلالها استكشاف الاسم المراد البحث عنه.

شروط القبول بوزارة الدفاع العراقي بصفة جندي

وضعت وزارة الدفاع العراقية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين الالتحاق بصفة جندي ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: