المرور العراقي يوضح رابط وخطوات الإستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق 2024 ويوضح أسباب المخالفات المرورية

أتاحت مديرية المرور العامة بدولة العراق للمواطنين امكانية الإستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق إلكترونيا وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة لهذا يتساءل الكثير من مالكي وقائدي السيارات بدولة العراق عن هذه الخطوات وهو ما سنتعرف عليها خلال هذا التقرير بالإضافة إلى توضيح أسباب المخالفات المرورية.

الإستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق

يستطيع مواطني المملكة العربية السعودية الإستعلام عن غرامات مخالفات المرور في العراق ببساطة وذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

يقوم المواطن في البداية الدخول على الرابط الرسمي لموقع أور التابع للمديرية المرور العامة العراقية.

التابع للمديرية المرور العامة العراقية. يسجل المواطن الدخول وفي حاله عدم امتلاك المواطن حساب فانه يقوم انشاء حساب جديد وتسجيل الدخول عن طريق ادخال كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

من خلال القائمة الرئيسية يقوم المواطن البحث عن خانة الخدمات الإلكترونية أو الاستعلامات الالكترونية.

يختار المواطن من بين الاختيارات المتاحة خيار المخالفات المرورية.

يدخل المواطن بعد ذلك البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لذلك.

ينقر المواطن على كلمة استعلام.

يقوم المواطن الانتظار بضع ثواني حتى تظهر نتيجة الاستعلام امامه.

في حالة إذا رغب المواطن سداد قيمة هذه المخالفات فإنه يبحث عن كلمة سداد في نفس الموقع والقيام باختيار الطريقة المناسبة للسداد.

أسباب المخالفات المرورية

يوجد الكثير من المخالفات المرورية التي قد يركبها سائقي السيارات أثناء القيادة والتي من أبرزها ما يلي: