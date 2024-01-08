كيفاش نجيب النتيجة.. رابط استعلام نتائج مباراة التعليم بالتعاقد في المغرب النهائية 2024

يبحث الكثير عن رابط نتائج مباراة التعليم في المغرب، حيث ينتظر عدد كبير من المعلمين المتقدمين في مباراة التعليم في المغرب من أجل الانضمام إلى نظام التعليم العام أن تقوم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضية بالمغرب الإعلان عن نتائج مباراة التعليم في المغرب لهذا من خلال السطور التالية سوف نتعرف على رابط هذه النتائج.

رابط نتائج مباراة التعليم في المغرب

أوضحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضية بالمغرب أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج مباراة التعليم في المغرب قريبا وان هذه النتائج سوف تحتوي على أسماء المرشحين المقبولين لتوظيف الأساتذة وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين والملحقين الاجتماعيين إلى جانب قوائم الانتظار، وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرشحين المقبولين تقديم ملفاتهم في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين قبل يوم 6 من شهر يناير الحالي.

استخراج النتائج النهائية لمباراة التعليم المغربية 2024

يستطيع مواطني دولة المغرب المتقدمين في مباراة التعليم المغربية استخراج النتائج النهائية الخاصة بهم بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: