هتوصل كام؟!.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد قرار الحكومة 2024 وزيادة الأسعار الأخيرة

شهدت البلاد الفترة السابقة أزمة في اسطوانات الغاز الأمر الذي جعل الحكومة المصرية أن تقوم بالتدخل سريعاً واتخاذ العديد من القرارات الهامة لحل هذه الأزمة لهذا يتساءل الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية عن سعر أسطوانة البوتاجاز بعد قرار الحكومة وهو ما سنتعرف عليه في السطور التالية من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى مزيد من المعلومات الأخرى.

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد قرار الحكومة

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر أسطوانة البوتاجاز بعد قرار الحكومة حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة أن السعر الحقيقي لاسطوانة الغاز الطبيعي هو 200 جنيه مصري ولكنها تصل إلى المواطن بعد الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية بسعر 75 جنيه مصري وهذا يوضح إلى أن قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين في اسطوانات الغاز فقط يصل إلى 35 مليار جنية مصري حيث أن الدولة تقوم باستهلاك في العام الواحد نحو 280 مليون انبوبة بيوتان.

استهلاك البلاد من الديزل

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الدولة المصرية تستهلك في العام الواحد ثماني عشر مليار لتر من الديزل والذي يصل إلى المواطن بعد الدعم بقيمة خمس جنيهات للتر الواحد ما يشير إلى أن الدولة تتحمل حوالي تسعين مليار جنية مصري، وأوضح سيادته إلى أن قيمة الدعم الخاص بالخبز يبلغ 91 مليار جنية وعلى هذا فإن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على توفير كل ما يحتاج إليه المواطن المصري بسعر مخفض من أجل مساعدتهم على المعيشة وتوفير لهم حياة كريمة.