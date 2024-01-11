عربي و دولي
لينك متاح.. رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت 2024 وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل في المنحة “anem.dz”
أطلقت الحكومة بدولة الجزائر منحة المرأة الماكثة بالبيت وذلك من أجل تقديم المساعدات للسيدات الاتي تعيل أطفال وليس لها دخل ثابت تستطيع عن طريقه الصرف على هؤلاء الأطفال، لهذا يتساءل عدد كبير من سيدات الجزائر عن طريقة التقديم على منحة المرأة الماكثة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية بالإضافة إلى توضيح شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة.
رابط التقديم على منحة المرأة الماكثة
وفرت الجهات المختصة الجزائرية السيدات دولة الجزائر إمكانية التقديم على منحة المرأة الماكثة الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:
- تدخل السيدة أولاً على رابط الوكالة الوطنية للتشغيل والتقديم.
- يتم تسجيل الدخول أولاً على منصة الوكالة الوطنية.
- تدخل السيدة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يتم إرسال بعد ذلك الطلب الخاص بالمنحة.
- تقوم السيدة برفع صور المستندات المطلوبة من أجل التسجيل في المنحة.
شروط التسجيل على منحة المرأة الماكثة
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في سيدات دولة الجزائر الراغبات التقديم في منحة المرأة الماكثة ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية.
- يشترط أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل مستمر داخل أراضي دولة الجزائر.
- يجب أن يكون عمر المتقدمة يتراوح ما بين 19 إلى 50 عاما.
- يشترط أن تكون المتقدمة ليس لديها اي سجل تجاري لممارسة أي نشاط تجاري.
- يجب أن تكون المتقدمة لا تمتلك أي عقارات ولا تستفيد من صرف أي منح أو تأمينات.
- يشترط أن تكون المتقدمة تملك أي دخل شهري.
- إذا كانت المرأة أرملة فإنها يجب عليها أن تقوم إحضار شهادة وفاة الزوج.
- إذا كانت المراة مطلقة فإنه يحب أن يكون حكم الطلاق غير قابل للاستئناف.