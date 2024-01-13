وزارة العمل بالعراق تعلن قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق لكافة المشمولين وخطوات التسجيل في برنامج الرعاية 2024

أعلنت وزارة العمل بالعراق عن قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 بعد الزيادة الأخيرة، وتحرص الحكومة العراقية على مساعدة المواطنين ماديا وذلك من خلال برامج الدعم والذي يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم هذه البرامج حيث يستفاد منه الكثير من المواطنين الذين يرغبون معرفة قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى توضيح خطوات التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق

يتساءل عدد كبير من مواطني دولة العراق عن قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق حيث أوضحت الحكومة المصرية أن قيمة الرعاية الاجتماعية تختلف وفقا لحجم وعدد الأفراد التي تتكون منها الاسرة وذلك على النحو التالي:

إذا كانت الأسرة تحتوي على شخص واحد فإنها تحصل علي مبلغ 105,000 دينار عراقي في الشهر.

إذا كانت الأسرة تتكون من فردين فإنها تحصل على دعم شهري بقيمة 210,000 دينار عراقي.

إذا كانت الأسرة تتكون من ثلاث أشخاص فإن قيمة دعم الرعاية الاجتناعية لها هو 315,000 دينار عراقي شهريا.

إذا كان عدد الأفراد التي تتألف منها الأسرة هو 4 أشخاص فإنها تحصل على دعم شهري من برنامج الرعاية الاجتماعية بقيمة 420,000 دينار عراقي.

خطوات التسجيل في الرعاية الاجتماعية العراق 2024

يستطيع أبناء دولة العراق التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي: