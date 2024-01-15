من البيت في دقايق.. رابط وخطوات تجديد جواز السفر في نفس اليوم 2024 والأوراق المطلوبة لاستخراج الجواز لأول مرة

قد يتعرض الأشخاص في بعض الأحيان إلى أمور طارئة تستدعي إلى السفر في نفس اليوم الأمر الذي يتطلب إلى وجود جواز سفر ساري المدة لهذا أتاحت الحكومة للمواطنين امكانية تجديد جواز السفر في نفس اليوم وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة التي سوف نتعرف عليها خلال هذا المقال من خلال السطور التالية، بالإضافة إلى معرفة تكلفة التجديد والأوراق المطلوبة لاستخراج الجواز أول مرة.

تجديد جواز السفر في نفس اليوم

يستطيع الأشخاص تجديد جواز السفر في نفس اليوم بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

يذهب المواطن في البداية إلى قسم الجوازات التابع له.

يقوم المواطن سحب نموذج 29 جوازات.

يسجل المواطن بخط يده البيانات المطلوبة.

يقدم المواطن كل من الأوراق والمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص وذلك من أجل مراجعتها وتقدير رسوم الجواز المستعجل.

يستلم المواطن الايصال الخاص بتقديم المستندات.

يستلم المواطن جواز السفر في الوقت المحدد .

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة 2024

هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على الأشخاص إحضارها وذلك من أجل استخراج جواز السفر لأول مرة ومن أهم هذه الأوراق ما يلي:

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن يطلع الموظف على الأصل.

عدد أربع صور شخصية مقاس 6×4 بالوان حديثة ذات خلفية بيضاء.

مستند للذكور فقط يحدد الموقف الخاص بالتجنيد.

صورة من المؤهل الدراسي وذلك في حالة عدم إثبات إثبات المهنة في البطاقة مع قيام الموظف الاطلاع على الأصل.

تكلفة استخراج جواز السفر 2024

يرغب العديد من الأفراد معرفة تكلفة استخراج جواز السفر، حيث أوضحت إدارة الجوازات والهجرة هذه التكلفة والتي جاءت على النحو التالي: