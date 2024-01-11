استعلم الآن.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام عن الراتب وموعد الصرف القادم

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وذلك من أجل مساعدة المواطنين أصحاب المعاشات على ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة لهذا يرغب العديد من المتقاعدين معرفة هذه الزيادة وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا التقرير بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن هذه الزيادة من خلال وزارة المالية العراقية.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه تم موخراً التصديق على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق مشيرة إلى أن هذه الزيادة بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي وشملت كافة المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد، وأكدت الوزارة على أنه يتم إيداع رواتب المتقاعدين في حساباتهم البنكية في موعد رسمي تقوم وزارة المالية العراقية تحديده، ليصبح الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين 500 ألف دينار.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات والمتقاعدين بدولة العراق معرفة موعد صرف الرواتب الشهرية الخاصة بهم حيث اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في جميع محافظات دولة العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك في حالة عدم موافقة هذا اليوم يوم إجازة رسمية في البلاد، وأشارت الوزارة على أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف الرواتب الخاصة بهم من كافة منافذ الصرف والبنوك العراقية المؤهلة لذلك والذي يعتبر مصرف الرافدين واحد من أهم هذه المصارف.

خطوات استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادة الأخيرة

يستطيع أصحاب المعاشات والمتقاعدين بالعراق الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم بعد الزيادة الجديدة بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: