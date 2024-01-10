شوف اسمك موجود ولا لأ.. قائمة أسماء المشمولين في منحة المليون ونصف للعائدين في العراق 2024 وخطوات التقديم على المنحة

تعد منحة المليون ونصف للعائدين واحدة من أبرز المبادرات التي قامت الحكومة العراقية تقديمها للمواطنين الذين يعانون من قلة الدخل وذلك من أجل رفع عبء الحياة من على عاتقهم وتحسين مستوى المعيشة، لهذا يرغب العديد من مواطني دولة العراق معرفة اسماء منحة المليون ونصف للعائدين وهو مجال حديثنا اليوم بالإضافة إلى كيفية التقديم في هذه المنحة.

أسماء منحة المليون ونصف للعائدين

وفرت وزارة الهجرة والمهجرين لمواطني دولة العراق امكانية الاستعلام عن اسماء منحة المليون ونصف للعائدين الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن اولا زيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة الهجرة والمهجرين.

من بين الاختيارات المتاحة يقوم المواطن اختيار كلمة منح.

يدخل المواطن بعد ذلك رقم الهاتف الخاص به.

يتم الضغط على كلمة بحث.

بعد إتمام الخطوات السابقة تظهر للمواطن قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين.

كيفية التقديم على منحة المليون ونصف بالعراق

يستطيع مواطني دولة العراق القيام بالتقديم في منحة المليون ونصف بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

ينتقل المواطن بشكل مباشر إلى الموقع الخاص بوزارة الهجرة والمهجرين .

. يدخل المواطن كافة البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح والتي تتمثل في كل من العنوان ورقم الهاتف.

يقوم المواطن إحضار المستندات المطلوبة والتي تتمثل في صورة من الهوية الوطنية وشهادة عودة الأسرة.

يضغط المواطن على كلمة تقديم.

سوف تقوم الوزارة دراسة طلب المواطن بشكل دقيق.

سوف تقوم الوزارة بعد ذلك الإعلان عن أسماء الأسر المستحقة لمنحة المليون ونصف على الموقع الرسمي الخاص بها.

صرف المنحة للمستفيدين

تم نشر الدفعة 32 من المنحة التي تقدمها الحكومة العراقية بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين المستفيدين وتخفيف الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، أكدت وزارة الهجرة العراقية على صرف هذه المنحة للمستفيدين العائدين إلى منازلهم الأصلية، وتم ذلك من خلال استخدام البطاقات الذكية لتسهيل عملية صرف المبلغ بطريقة سهلة وآمنة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التي تم ذكرها سابقاً.