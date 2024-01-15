الصرف في هذا التوقيت.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الأخيرة وجدول الحد الأدنى لمرتبات الموظفين في القطاع العام
يرغب الكثير من العاملين داخل جمهورية مصر العربية معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير وذلك تزامنا مع اقتراب موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 حيث أوضحت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة في القطاع العام والذي سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير في السطور التالية.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024
يتساءل عدد كبير من العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير مصر الأمر الذي جعل وزارة المالية المصرية تقوم الإجابة على هذا السؤال موضحة أنه سوف يتم بدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة الخاصة بشهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمسة أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من الشهر نفسه.
الحد الأدنى لأجور الموظفين لشهر يناير 2024
أعلنت الحكومة المصرية قائمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة الخاصة بشهر يناير بعد الزيادة الجديدة والتي جاءت على النحو التالي:
- يحصل العاملين بالدولة الحاصلين علي الدرجة العالية أو ما يعادلها على مرتب 9000 جنيه.
- تصل مرتبات العاملين بالدولة الحاصلين على درجة المدير العام أو ما يعادلها إلى 7500 جنيه.
- يحصل العاملين بالدولة الحاصلين على الدرجة الأولى أو ما يعادلها على مبلغ 7000 جنيه.
- تصل مرتبات الدرجة الثانية أو ما يعادلها بعد الزيادة 6000 جنيه.
- تصبح مرتبات الدرجة الثالثة أو ما يعادلها بعد الزيادة 5500 جنيه.
- يحصل العاملين بالدولة الحاصلين على الدرجة الرابعة أو ما يعادلها بعد الزيادة على مبلغ 5000 جنيه.
- تصبح مرتبات العاملين بالدولة الحاصلين على الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4500 جنيه.
- تصل مرتبات الدرجة السادسة أو ما يعادلها بعد الزيادة 4000 جنيه.