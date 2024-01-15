الصرف في هذا التوقيت.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الأخيرة وجدول الحد الأدنى لمرتبات الموظفين في القطاع العام

يرغب الكثير من العاملين داخل جمهورية مصر العربية معرفة موعد صرف مرتبات شهر يناير وذلك تزامنا مع اقتراب موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 حيث أوضحت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة في القطاع العام والذي سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير في السطور التالية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

يتساءل عدد كبير من العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير مصر الأمر الذي جعل وزارة المالية المصرية تقوم الإجابة على هذا السؤال موضحة أنه سوف يتم بدأ صرف مرتبات العاملين بالدولة الخاصة بشهر يناير 2024 يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير على أن تستمر عملية صرف المرتبات لمدة خمسة أيام لتنتهي يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

الحد الأدنى لأجور الموظفين لشهر يناير 2024

أعلنت الحكومة المصرية قائمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة الخاصة بشهر يناير بعد الزيادة الجديدة والتي جاءت على النحو التالي: