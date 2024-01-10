مبروك ليهم.. زيادة رواتب المتقاعدين في العراق إلى 500 ألف دينار| تعرف على موعد الصرف القادم وكيفية الاستعلام عن الزيادة

انتشر خلال الأيام القليلة السابقة على عدد من منصات التواصل الاجتناعي خبر يفيد قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بهدف مساعدة المواطنين أصحاب المعاشات على غلاء أسعار السلع الغذائية الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية لهذا يتساءل الكثير من المتقاعدين عن مقدار هذه الزيادة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير بالإضافة إلى موعد الصرف القادم وكيفية الاستعلام عن هذه الزيادة.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بقيمة أساسية بلغت 100 ألف دينار عراقي لتصل رواتب المتقاعدين إلى 500 ألف دينار عراقي شملت جميع المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد وأكدت الوزارة على أنه يتم إيداع رواتب المتقاعدين في حساباتهم البنكية في موعد رسمي تقوم وزارة المالية العراقية بتحديده.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

يستطيع المتقاعدين بدولة العراق الاستعلام عن الرواتب الخاصة بهم بعد الزيادة الجديدة بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن في البداية على الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية .

. يقوم المواطن بعد ذلك كتابة كل من الاسم الخاص به ورقم الهوية الوطنية.

يذهب المواطن إلى خدمات الرواتب.

يقوم المواطن كتابة كافة البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لذلك.

في النهاية تظهر للمواطن كل التفاصيل التي تتعلق بالراتب بالزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة العراقية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات بدولة العراق معرفة موعد صرف الرواتب الشهرية الخاصة بهم حيث اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في جميع محافظات دولة العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك في حالة عدم موافقة هذا اليوم يوم إجازة رسمية في البلاد، وأشارت الوزارة على أنه يستطيع أصحاب المعاشات صرف الرواتب الخاصة بهم من كافة منافذ الصرف والبنوك العراقية المؤهلة لذلك والذي يعتبر مصرف الرافدين واحد من أهم هذه المصارف.