وانت بتصرف تموينك.. اعرف نصيب الفرد في التموين لشهر يناير 2024 الزيت والسكر| وقائمة أسعار السلع التموينية لهذا الشهر كما أعلنتها وزارة التموين
يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية الذين يتساءلون عن نصيب الفرد في التموين الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بالتوضيح بما يحصل عليه الفرد من التموين شهريا من الزيت والسكر وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذا المقال بالإضافة إلى معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.
نصيب الفرد في التموين لشهر يناير 2024
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن نصيب الفرد في التموين مؤكدة أن الفرد المقيد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت واحدة بوزن 800 مللي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات زيت على البطاقة الواحدة، كما يحصل الفرد الواحد على عدد كيلو جرام واحد من السكر الأبيض بحد أقصى عدد 6 كيلو غرامات على البطاقة الواحدة.
أسعار السلع التموينية داخل منافذ التموين
قائمة قائمة أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين على النحو التالي:
- سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
- سعر زيت خليط بحجم 800 مللي 30 جنيهًا.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة وزن 800 جم بسعر 9 جنيهًا.
- مكرونة وزن 400 جم بسعر 5 جنيه.
- سعر نصف كيلو عدس مجروش 21 جنيهًا.
- سعر مسلي صناعي وزن 800 جم 36 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- سعر علبة مربى أنواع حجم 350 جرامًا 16 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 50 جنيه.
- جبن أبيض زنة 125 جراما بسعر 5 جنيه.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- سعر مسحوق عادي يدوي وزن 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
- سعر صابون غسيل حجم 125 جم 3 جنيهات.
- صابون تواليت 125 جم بسعر 50 جنيه.
- لبن جاف 125 جم بسعر 5 جنيه.
- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.
- سعر کیس ملح طعام حجم 300 جم 25 جنيه.
- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.