وانت بتصرف تموينك.. اعرف نصيب الفرد في التموين لشهر يناير 2024 الزيت والسكر| وقائمة أسعار السلع التموينية لهذا الشهر كما أعلنتها وزارة التموين

يستفاد من الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية على بطاقات التموين الكثير من مواطني جمهورية مصر العربية الذين يتساءلون عن نصيب الفرد في التموين الأمر الذي جعل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بالتوضيح بما يحصل عليه الفرد من التموين شهريا من الزيت والسكر وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذا المقال بالإضافة إلى معرفة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2024.

نصيب الفرد في التموين لشهر يناير 2024

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن نصيب الفرد في التموين مؤكدة أن الفرد المقيد في بطاقة التموين يحصل على زجاجة زيت واحدة بوزن 800 مللي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات زيت على البطاقة الواحدة، كما يحصل الفرد الواحد على عدد كيلو جرام واحد من السكر الأبيض بحد أقصى عدد 6 كيلو غرامات على البطاقة الواحدة.

أسعار السلع التموينية داخل منافذ التموين

قائمة قائمة أسعار السلع الغذائية داخل منافذ التموين على النحو التالي: