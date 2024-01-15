البريكس اشتغل ولا ايه؟.. موعد انخفاض أسعار السيارات في مصر 2024 وما هو سبب هذا الارتفاع وتأثير البريكس على حركة السيارات
شهدت البلاد الفترة الماضية ارتفاع في أسعار السيارات بشكل قد يراه البعض مبالغ فيه الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص الراغبين في شراء سيارة يرغبون معرفة موعد انخفاض أسعار السيارات في مصر وهو مجال حديثنا اليوم بالإضافة إلى معرفة أسباب ارتفاع السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة.
موعد انخفاض أسعار السيارات في مصر
يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية الراغبين في شراء سيارات عن موعد انخفاض اسعار السيارات في مصر لهذا قام العديد من الخبراء المتخصصين الإجابة على هذا السؤال مؤكدين على أنه خلال عام 2024 سوف يحدث انخفاضا ملحوظا في أسعار السيارات داخل جمهورية مصر العربية وذلك ناتج عن بعض الأسباب والتي من أهمها انضمام مصر في عام 2024 بصورة رسمية إلى مجموعة بريكس ودعم التصنيع المحلي وعقد شراكات مع البلدان المتصدرة في صناعة السيارات.
أسباب ارتفاع أسعار السيارات في مصر
قام الخبير الاقتصادي الدكتور اشرف غراب الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى رفع سعر السيارات في مصر وذلك بعد أن رغب العديد من الأشخاص معرفة أسباب رفع سعر السيارات وجاءت هذه الأسباب على النحو التالي:
- ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.
- وجود نقص في العملة الصعبة الأمر الذي جعل عدد من الاشخاص يلجأون للسوق الموازي وخاصة أن السيارات يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.
- استيراد قطع غيار السيارات من الخارج بسعر مرتفع نتيجة ارتفاع قيمة العملات الأخرى.
- الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم الفترة السابقة والتي أدت إلى رفع سعر الوقود ما نتج عنه زيادة تكلفة الشحن والتوصيل.
- خسارة شريحة السيارات الاقتصادية في مصر.