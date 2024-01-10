الوجبة الأخيرة.. رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة PDF يناير 2024 وشروط التسجيل.. “spa.gov.iq”

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم برامج الدعم التي تقدمها دولة العراق للمواطنين الأشد احتياجا حيث أنه مع اقتراب موعد الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يتساءل الكثير من أبناء دولة العراق عن كيفية الاستعلام عن هذه الأسماء وهو مجال حديثنا اليوم بالإضافة إلى معرفة شروط التسجيل في الرعاية للحصول على الدعم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يقوم المواطن اولا الدخول على منصة مظلتي .

. تظهر للمواطن بعد ذلك الصفحة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الخدمات الإلكترونية للرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل في العراق.

ينقر المواطن زر دعم الرعاية الاجتماعية.

يحدد المواطن رقم الوجبة.

يكتب المواطن اسمه بشكل رباعي في المكان المخصص لذلك.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة ينقر المواطن على كلمة بحث.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأفراد الراغبين التسجيل في الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط تتمثل في الآتي: