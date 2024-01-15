اعرفها الآن الرابط الرسمي.. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يناير 2024 وأماكن دفع فاتورة الغاز الطبيعي لهذا الشهر

يرغب الكثير من الأفراد المالكين عدادات الغاز معرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يناير على الموقع الرسمي الخاص بالشركة وذلك من أجل معرفة قيمة فاتورة الغاز والقيام بسدادها حيث أوضحت شركة بتروتريد خطوات التسجيل لقراءة عداد الغاز الطبيعي وسوف نوضح لكم ذلك من خلال السطور التالية في هذا التقرير، كما سوف نوضح لكم أماكن دفع الفاتورة.

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يناير

أوضحت شركة بتروتريد للغاز الطبيعي أنه يتم قراءة عدادات الغاز للوحدات السكنية الخاصة بشهر يناير حتى يوم السابع والعشرين من شهر يناير، وأعلنت الشركة أنه يستطيع الأشخاص تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر يناير الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن في البداية على الموقع الخاص بشركة بتروتريد .

. يضغط المواطن عن خيار الاستعلام عن فاتورة الغاز.

يقوم المواطن إدخال كل من المعلومات الخاصة بعداد الغاز والبيانات الشخصية الخاصة به من أجل التحقق.

ينقر المواطن بعد ذلك على كلمة استعلام من أجل معرفة قيمة الفاتورة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تظهر للمواطن فاتورة عداد الغاز بالتفاصيل المطلوبة.

أماكن دفع فاتورة الغاز الطبيعي لشهر يناير 2024

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هناك عدة طرق يستطيع الأشخاص دفع فاتورة الغاز الطبيعي من خلالها ومن أبرز هذه الطرق ما يلي: