قدم عليها حالاً.. كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالخطوات وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل

تعتبر عملية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من أهم المواضيع التي يبحث عنها الملايين من المواطنين في مصر، وتعتبر المنحة واحدة من أهم أنظمة الدعم الاستثنائي التي قامت الدولة تقديمها لأصحاب الدخل المحدود خلال جائحة كورونا وذلك من أجل مساعدة المواطنين في هذه الفترة الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين يرغبون معرفة كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية كما سوف نوضح لكم شروط التسجيل في المنحة للمواطنين.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

أتاحت وزارة القوي العاملة لمواطني جمهورية مصر العربية أصحاب الدخل المحدود والمعدوم إمكانية التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة الكترونيا بكل سهولة وذلك عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يقوم المواطن تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة .

. يختار المواطن بعد ذلك خدمات المواطنين ومنها منحة العمالة غير منتظمة.

أو يقوم المواطن بالذهاب إلى منحة العمالة الغير منتظمة مباشرة.

مباشرة. يدخل المواطن الرقم القومي الذي يتألف من أربعة عشر رقما في المكان المحدد لذلك.

يدخل المواطن بعد ذلك رقم الهاتف.

يتم النقر على كلمة التالي.

سوف تظهر للمواطن استمارة يقوم المواطن إدخال البيانات المطلوبة فيها.

بعد إتمام الخطوات السابقة يقوم المواطن الضغط على كلمة إرسال.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

وضعت وزارة القوى العاملة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ومن أهم هذه الشروط ما يلي: