الصرف خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2024 وكيفية الاستعلام عن المعاش عبر الموقع الرسمي

موعد صرف معاش تكافل وكرامة خلال الساعات القادمة، حيث تسعى الحكومة المصرية على مساعدة المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمعدوم ماديا بصورة شهرية وذلك عن طريق برامج الدعم المختلفة والذي يعد برنامج تكافل وكرامة واحد من أبرز هذه البرامج التي يستفاد منها العديد من الأفراد من كافة محافظات جمهورية مصر العربية والذين يرغبون معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذا التقرير بالإضافة إلى معرفة كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مصر لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي الإجابة على هذا السؤال مشيرة على أنه يستطيع المستفيدين من دعم تكافل وكرامة صرف المعاش الخاص بهم في اليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي وعلى هذا فإنه سيتم صرف معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يناير يوم الاثنين الموافق 15 من شهر يناير 2024.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي لمواطني جمهورية مصر العربية إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا وذلك عن طريق تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: