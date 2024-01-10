عشان لو هتبني.. آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء والحالات التي يُمنع التصالح فيها 2024 ورسوم التصالح

التصالح في مخالفات البناء من أكثر المواضيع التي يرغب المواطنين معرفة آخر الأخبار عنها، حيث أعلنت الحكومة المصرية أنه وفقاً لقرارات الصادرة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي فإنه تم فتح باب التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد أن تم غلقه فترة من الوقت، لهذا من خلال هذا التقرير سوف نتعرف على آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء والحالات التي يمنع التصالح فيها.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

يتساءل عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية عن رسوم التصالح في مخالفات البناء حيث أوضحت الحكومة المصرية أن المادة رقم 8 في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد نصت على أنه تقوم كل من السلطات والجهات المختصة تحديد قيمة رسوم التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لسعر المتر لكل منطقة بناء على كل من المستوى العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، وأشارت المادة أن رسوم التصالح تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 2500 جنيه مصري للمتر الواحد.

الحالات التي يرفض التصالح فيها

أوضح قانون التصالح في مخالفات البناء الحالات التي يتم رفض التصالح فيها والتي جاءت على النحو التالي: