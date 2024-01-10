شوف هتقبض كام.. موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% في 2024 وتوضيح هام من الهيئة القومية للتأمينات

يرغب العديد من الأصحاب المعاشات والمواطنين في معرفة موعد زيادة المعاشات القادم، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة المعاشات بنسبة 15% في 2024 لهذا مع بداية العام الميلادي يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن هذه الزيادة القادمة من هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر، وسوف نوضح لكم من خلال السطور التالية موعد زيادة المعاشات القادم بنسبة 15 % وأهم التفاصيل عن هذه الزيادة القادمة.

زيادة المعاشات بنسبة 15% في 2024

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% في 2024 وذلك من أجل دعم المواطنين المتقاعدين وتحسين مستوى المعيشة، حيث أوضحت الهيئة أنه بدأ تطبيق هذه الزيادة من أول شهر يوليو 2023 حيث يصبح الحد الأدنى للمعاشات 1300 جنيه مصري بدلا من 1105 كما بلغ الحد الأقصى للمعاشات 10080 جنية مصري بدلا من 8720 جنيه مصري.

موعد زيادة المعاشات 15% في 2024

يرغب عدد كبير من المواطنين أصحاب المعاشات عن موعد زيادة المعاشات بنسبة 15% كما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث أوضحت الحكومة المصرية أنه وفقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2023 فإنه يتم تطبيق الزيادة السنوية في المعاشات في يوم 30 يونيو من كل عام حيث يقوم أصحاب المعاشات صرف هذه الزيادات بداية من يوم واحد يوليو وذلك بحد أقصى لهذه الزيادة 15%.

لهذا أوضحت الهيئة أنه من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات الخاصة بعام 2024 يوم 1 يوليو 2024 وذلك في حالة عدم إصدار الحكومة المصرية قرارا بتبكير موعد صرف هذه الزيادة مثلما حدث العام الماضي، وأنه في حالة تبكير موعد الصرف فإنه سوف يتم صرف الزيادة الخاصة بعام 2024 في يوم واحد يناير 2024.