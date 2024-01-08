زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر كانون الثاني حيث أعلنت وزارة المالية العراقية عن تغيير في مواعيد صرف هذه الرواتب تم إعلان أن صرف رواتب المتقاعدين يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي باستثناء الأوقات التي يتزامن فيها ذلك مع عطلة أو إجازة رسمية في الدولة تم تأجيل صرف رواتب شهر يناير ٢٠٢٤ إلى اليوم 3 من الشهر نفسه ويأتي هذا التأجيل نتيجة لأن اليوم الأول من الشهر كان عطلة رأس السنة الميلادية في البنوك.

الاستعلام زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر كانون الثاني

يتيح للمواطنين الاطلاع على زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر كانون الثاني بسهولة عن طريق زيارة موقع وزارة المالية العراقية واتباع الخطوات التالية:

أولاً، يبدأ المستخدم بالدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية من هنا.

ثانياً، يختار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة المتاحة.

ثالثاً، يقوم بالنقر على أيقونة “خدمة الاستعلام عن رواتب التقاعد”.

رابعاً، بعد ذلك يدخل رقم الاشتراك الوظيفي للمتقاعد.

خامساً، يقوم بإدخال رقم التعريف الوطني للمتقاعد.

سادساً، في الخطوة الأخيرة يقوم بالنقر على زر “استعلام”.

باستكمال هذه الخطوات البسيطة يصبح بإمكان المتقاعد الحصول على معلومات حول راتبه بسهولة ويسر يعكس هذا الإجراء الالكتروني التطور في استخدام التكنولوجيا لتيسير حصول الأفراد على معلوماتهم المالية بشكل فعال وفي وقت قصير تسهم هذه الخدمة الإلكترونية في تحسين تجربة المستفيدين وتوفير وسيلة سريعة وفعّالة للاطلاع على المعلومات المالية الخاصة بهم.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

توقعات بتحسين أحوال المتقاعدين في العراق مع تعديل مواعيد صرف رواتبهم حيث يتوقع أن يتم صرفها في مساء يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء يأتي هذا التعديل مع زيادة في قيمة الرواتب حيث ارتفعت الحد الأدنى من 400 ألف دينار عراقي إلى 500 ألف دينار عراقي.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول الزيادة والتحقق من قيمة الرواتب يمكن للمتقاعدين زيارة موقع وزارة المالية العراقية يتيح الموقع لهم استخدام خدمة الاستعلام عن الرواتب حيث يطلب منهم إدخال البيانات الشخصية اللازمة بعد القيام بهذه الخطوات سيظهر لهم مبلغ الراتب الجديد بعد التعديل الذي تمت زيادته.