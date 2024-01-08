تم الكشف عن رابط الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى 2024 بالرقم القومي حدث ينتظره العديد من الأفراد بشغف أعلنت وزارة السياحة والآثار أن نتائج القرعة ستتاح للجمهور خلال الساعات القليلة القادمة وتشير التوقعات إلى اختيار 23,000 حاجًا من بين 53,000 متقدم تمت إجراء القرعة الإلكترونية اليوم عبر بوابة الحج الموحدة والتي تديرها وزارة الداخلية تعتبر قرعة الحج السياحي حدثًا مهمًا يلفت انتباه العديد من الأفراد حيث يسعى الكثيرون للمشاركة في هذه الفعالية التي تحظى باهتمام خاص.

رابط الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى 2024 بالرقم القومي

يمكن الآن للمواطنين الاطلاع علىرابط الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى 2024 بالرقم القومي عبر اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بفتح متصفح الإنترنت وقم بزيارة بوابة الحج الموحد التي تُديرها وزارة الداخلية من هنا.

في صفحة البوابة ابحث عن أيقونة مخصصة للاستعلام عن نتيجة قرعة الحج.

قبل الاستعلام سيطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم المصنع الخاص بك.

يتعين عليك إدخال رمز التحقق الموجود في الصورة المعروضة لضمان أمان البيانات.

انقر على زر بحث وسيتم استعراض النتيجة بعد تقديم البيانات المطلوبة.

بمجرد إعلان وزارة السياحة عن النتائج رسميًا ستظهر التفاصيل الكاملة للفائزين بما في ذلك أسماء الحجاج المختارين والمستوى الذي تم اختيارهم له يتيح هذا النظام للمواطنين الحصول على معلومات دقيقة حول حالتهم في قرعة الحج ويسهل عليهم التخطيط للرحلة المقبلة.

شروط حج وزارة السياحة 2024

تتطلب قرعة حج وزارة السياحة والآثار المصرية للموسم 1445-2024 الالتزام بعدة شروط يجب على المتقدمين تحقيقها وتوفرها لضمان قبول طلبهم يأتي هذا الالتزام في إطار ضمان تسيير الحج بطريقة منظمة وسلسة وفيما يلي تلك الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها:

يجب على المتقدم أن يكون مواطنًا مصريًا للتأهل للمشاركة في قرعة الحج.

يجب على المتقدم أن يكون لديه إقامة دائمة في مصر كشرط أساسي للتأهل.

يتوجب على المتقدم أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو أن يكون معفى منها أو تأجيلها مؤقتًا.

إذا كان المتقدم يعمل في جهة حكومية أو عسكرية يجب عليه الحصول على تصريح سفر من هذه الجهة.

يجب على المتقدم أن يكون لائقًا جسديًا وصحيًا وقادرًا على أداء فرائض الحج.

يجب أن يكون لدى المتقدم جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ السفر.

يتعين على المتقدم أن يكون قد أدى مناسك الحج لآخر مرة في غضون 7 سنوات للنساء و5 سنوات للرجال.

تلك الشروط تهدف إلى ضمان تأهيل المتقدمين الملتزمين وتسهيل سير العمليات الحجية بشكل فعال.