يتميز تردد قناة بي ان سبورت بحقوق ملكية عرض مباريات الدوري الإنجليزي بالنسبة لتردد قناة BeIN Sport المفتوحة على النايل سات فإن الحصول على هذا التردد يعني الاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة وفريدة يتمتع عشاق الرياضة بفرصة رائعة لمتابعة أبرز اللحظات في عالم كرة القدم خاصة مع تركيز BeIN Sport على تقديم محتوى حصري لأبرز البطولات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت

تعد قناة BeIN Sport واحدة من بين المجموعة البارزة لقنوات بي إن التي تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل مجالات مثل الرياضة والترفيه إلى جانب ذلك تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية المتنوعة مأخوذة من جميع أنحاء الوطن العربي يعتبر قسم BeIN Sport واحدًا من مجموعة قنوات بي إن الرائدة حيث يمكن تحميل القناة بسهولة من خلال ضبط جهاز الرسيفر على الترددات التالية:

تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات

التردد: 12264

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

الاستقطاب: رأسي

كما يمكن استقبال القناة أيضا على القمر الصناعي من خلال البيانات التالية:

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: رأسي

بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضا لعشاق قناة بي ان سبورت استقبال القناة بشكل حصري من خلال البيانات التالية:

التردد: 12064

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب: أفقي

قناة BeIN Sport تعد وجهة رائعة للمشاهدين الذين يتطلعون للتمتع بمحتوى رياضي مثير وتجارب ترفيهية متنوعة بفضل تنوع برمجتها تقدم للجمهور العربي مزيجًا فريدًا من الأخبار والرياضة والترفيه مما يجعلها واحدة من القنوات المفضلة للكثيرين في منطقة الوطن العربي.