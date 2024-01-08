زيادة لأكثر من 1000.. التأمينات الاجتماعية تزف بُشرى سارة لأصحاب المعاشات بمناسبة العام الجديد 2024

في إطار دعم الدولة لجميع المواطنين سواء الموظفين وأصحاب المعاشات، ومع بداية العام الجديد 2024، قام نقيب المحامين، عبد الحليم علام، بإصدار بيان عاجل بصرف منحة استئنائية لجميع أصحاب المعاشات الخاضعين للنقابة بقيمة وصلت لـ500 جنيهًا، على أن يتم البدء في صرفهم من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بداية من غدًا الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير 2024، ولكي يحصل عليها جميع المستفيدين في الدولة.

زيادة معاشات المحامين

وأكدت نقيب المحامين، أن الزيادة التي تم إقرارها مؤخرًا لأصحاب المعاشات، جاءت تزامنًا مع الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، التي يحتفل به العديد من المسحيين في الوقت الحالي، حتى أن مثل هذه الزيادات تُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي، وتوفير حياة كريمة ومستوى معيشي لجميع المواطنين المستفيدين، حتى أنه في حالة التعثر بالحصول على الزيادة، يمكن التواصل مع الجهة المعنية لمعرفة سبب التأخير.

الحد الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات

وفي سياق أخر، فإن الحد الأدنى للمعاشات وصل لـ 1300 جنيهًا بدلاً من 1105 جنيهات، على أن بلغ الحد الأقصى من الزيادة لـ 10080 جنيه، بدلاً من 8720 جنيه، إضافة إلى أن الزيادة السنوية التي تم الإقرار بها مؤخرًا وصلت نسبتها لـ 15% من إجمالي قيمة المعاش، على أن يحصل عليها جميع المستفيدين والمشتركين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.