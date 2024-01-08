ألحق اشتري عشان هيغلى اكتر واكتر..  سعر البصل اليوم الإثنين 8 يناير 2024

خلال هذه الفترة، شهدت معدلات البحث عن سعر البصل اليوم اهتمامًا كبيرًا من قِبل المواطنين في جميع أنحاء مصر، يُعتبر البصل من الخضار الضرورية، وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية عن توفير سعر مخفض للبصل في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، من المتوقع أن يتم بيع البصل بقيمة 18 جنيهًا للكيلو، مع تقديم تخفيضات كبيرة على باقي السلع الغذائية، استقر سعر البصل اليوم في نطاق يتراوح بين 10 و25 جنيهًا للكيلو، وستوفر هذه المقالة جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

سعر البصل في سوق العبور

تتجه غالبية المواطنين في جميع أنحاء مصر للبحث عن أسعار البصل في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 8 يناير من هذا العام، يأتي ذلك في سياق انطلاق موسم حصاد البصل الجديد، حيث أعلن الدكتور حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، عن توقعات بانخفاض جديد في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة، يتزامن هذا التنبؤ مع بداية موسم البصل التخزيني للشهرين القادمين، والذي يمكن تخزينه لمدة تصل إلى عام. وقد سجل سعر البصل ما بين 10 و25 جنيهًا للكيلو الواحد.

اسعار الخضار اليوم

سجلت أسعار البصل اليوم تراوحًا بين 10 و25 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك مع انطلاق موسم حصاد المحصول الجديد. إليكم أسعار الخضار اليوم: