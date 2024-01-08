الكشوفات وصلت شوق اسمك منهم ولا لا ..  أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يرغب العديد في الحصول على قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الجولة الأخيرة لعام 2024 في العراق، يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من بين البرامج الحكومية الرئيسية التي تقدم دعمًا ماليًا جوهريًا لفئات واسعة من المواطنين العراقيين، خاصةً للفئات ذات الاحتياجات الملحة والمحدودين بالدخل، يشكل ذلك جهدًا من قبل الحكومة العراقية لتعزيز مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، سنقدم تفاصيل إضافية في الفقرات القادمة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل العراقية بشكل رسمي عن قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الجولة الأخيرة لعام 2024 في جميع المحافظات العراقية، يأتي هذا الإعلان بعد اكتمال فحص ودراسة الطلبات التي قدمها المواطنون للحصول على الدعم المقدم من إحدى برامج الرعاية في العراق، توفر الوزارة منصة “مظلتي” لتسهيل عملية تحميل قوائم الأسماء إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع عليها بسرعة عبر الخطوات التالية.

الوصول إلى منصة “مظلتي” عبر الإنترنت.

الانتقال إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اختيار قائمة المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

تحديد الوجبة الأخيرة والمحافظة التي يسكن فيها المستفيد.

إدخال جميع البيانات المطلوبة لإكمال عملية الاستعلام.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

بعد لحظات سيتم عرض قوائم المشمولين بالرعاية.

النقر على أيقونة “تحميل”.

فتح الملفات المحملة والبحث عن الاسم المطلوب.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل العراقية مجموعة من المعايير التي يجب توفرها للراغبين في التسجيل والاستفادة من الدعم، وتشمل: