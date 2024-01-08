يعايش سوق الذهب في محلات الصاغة تحولات مستمرة منذ بداية العام الجديد، حيث يتغير سعر الذهب بشكل دائم، ويظل يتسارع بأسعار جديدة في كل ساعة، ومع كل صباح، يبحث المصريون عبر محرك البحث العالمي جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك عن مصطلحات مثل “سعر الذهب الآن”، و”سعر الذهب اليوم”، و”سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم”، تهدف إلى معرفة أحدث أسعار هذا المعدن الثمين في محلات الصاغة في مختلف محافظات مصر.

اسعار الذهب اليوم

بحث المصريون اليوم الإثنين الموافق السابع من يناير، عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك في إطار احتفالات عيد الميلاد المجيد، وفي ظل منح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الحكومي، ووجود إجازة لعيد الميلاد المجيد في القطاع الخاص، أراد العديد من الناس الحصول على معلومات حية حول أسعار الذهب اليوم لاتخاذ قراراتهم بشراء هذا المعدن الثمين من محلات الصاغة خلال احتفالات العيد.

سعر الذهب الآن

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 8 يناير الجاري، حالة من عدم الاستقرار، حيث تراوحت ما بين ارتفاع في بعض الساعات واستقرار في ساعات أخرى داخل محلات الصاغة المنتشرة في جميع أنحاء مصر، نحن هنا لتقديم أحدث أسعار الذهب اليوم داخل محلات الصاغة في مصر، بما في ذلك سعر جرام الذهب عيار 14، وسعر جرام الذهب عيار 18، وسعر جرام الذهب عيار 21، وسعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، بالإضافة إلى سعر جنيه الذهب اليوم.

سعر الذهب عيار 14

وفيما يتعلق بسوق الذهب، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، عند عمليات البيع، مستوى يتجاوز 2200 جنيه، بينما تراوح سعر شراء جرام الذهب عيار 14 حوالي 2165.75 جنيه خلال جلسات التداول اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

في سوق الذهب اليوم، وفي متاجر الصاغة المصرية، وصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال عمليات البيع إلى حوالي 2828.5 جنيه، في حين وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 في نفس اليوم إلى مستوى قرابة 2785.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21

في سوق الذهب اليوم، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال عمليات البيع حوالي 3300 جنيه، بينما سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 في نفس اليوم مستوى قرابة 3250 جنيه مصري.

سعر جرام الذهب عيار 24

في السوق المحلية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد، عند عمليات البيع، حوالي 3771.5 جنيه، بينما بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 3714.25 جنيه مصري، يُشار إلى أن سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بلغ 26480 جنيه، دون احتساب التكاليف الإضافية.