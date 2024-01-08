“Pdf الوجبة السابعة” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر موقع وزارة العمل جميع المحافظات

تعد الرعاية الاجتماعية في العراق واحدة من برامج الدعم المالي، التي تقدمها الحكومة لفئات محددة من الشعب، تهدف هذه البرامج إلى مساعدة الاسر في التغلب على ظروف المعيشة الصعبة وارتفاع، بسبب تاخر اعلان وزارة العمل العراقية عن أسماء المشمولين في الدفعة الأخيرة لشهر يناير 2024، بدات معدلات البحث تزايدها لمعرفة موعد الاعلان عن الدفعة الجديدة وتاريخ صرفها، يتوقع ان يتم الاعلان في الايام القليلة القادمة، بمجرد الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات المقدمة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تستمر عملية البحث عن اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، في الوجبة السابعة لشهر يناير 2024، يعبر العديد من المواطنين العراقيين عن رغبتهم في معرفة اسماء المستفيدين من هذه الرعاية في البلاد، تاكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق من ان اختيار المستحقين للرعاية الاجتماعية، يتم وفقا لتوفير جميع الشروط والاحكام المطلوبة، للحصول على الدعم المقدم من الوزارة، ومن الملفت للنظر ان عدد الاسر المستفيدة من هذا الدعم يزداد، حيث بلغ عددها 46,768 اسرة عراقية.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

للحصول على معلومات حول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024، سنقدم لكم الخطوات التالية بالتفصيل:

الدخول عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

ابحث عن قسم الرعاية الاجتماعية أو الخدمات المقدمة.

ابحث عن خيار “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024”.

ادخل المعلومات المطلوبة، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية.

اضغط على زر “البحث” أو “استعلام”.

ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على معلومات مفصلة، حول اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق 2024، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدولة.